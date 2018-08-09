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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:11 م
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القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش و400 قرص مخدر بشبرا الخيمة

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:10 م
القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش و400 قرص مخدر بشبرا الخيمة مخدرات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالاشتراك مع مباحث الأقسام والمراكز فى ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، و15 طلقة من ذات العيار بقسم ثان شبرا الخيمة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أكدتها التحريات تفيد قيام "أحمد ح" سن 27 عاطل ومقيم الكابلات دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالاتجار بالأقراص المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية والتحريات أمكن ضبطه خلال أكمنة أعدت لذلك بأماكن تردده، بمعرفة النقيب محمد حسام  ضابط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بحوزته سلاح ناري مسدس خرطوش محلي الصنع و15 طلقة من ذات العيار، و400  قرص مخدر، ومبلغ مالي 1300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نفسه، وبإخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 23067/419 لسنة 2018 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة.

 

 

 
 
 

 
 
 

 


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