الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر 16 قرارا لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة الخميس، 09 أغسطس 2018 10:10 ص مصطفي مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية 16 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة فى عدد من المحافظات. وتضمنت القرارات إطلاق اسم الشهيد أحمد السيد الغنام على مدرسة البكوات القبلية بالبحيرة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء يفتتح اجتماعات محافظى البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ.. مصطفى مدبولى: معا نستطيع صنع واقع جديد لأفريقيا يضعها فى مكانة لائقة على الخريطة الاقتصادية.. والحكومة نفذت برنامجا طموحا للإصلاح مصطفى مدبولى: بصدد تدشين سياسة وطنية للشباب والرياضة بمشاركة مجتمعية تخصيص اراضي مجلس الوزراء المنفعة العامة مصطفي مدبولي تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة" رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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