video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:52 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية قوات الاحتلال تهدم منزل
أ ش أ
إضافة تعليق

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 7 مواطنين من الضفة.

وأوضح نادي الأسير، فى بيان صحفى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من بلدة قفين فى محافظة طولكرم، ومواطنا واحدا من كل من بيت لحم، ومحافظة الخليل، وقلقيلية.

فيما أصيب عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى، بأن جنود الاحتلال، الذين اقتحموا البلدة، أطلقوا قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.

وأكد شتيوى أن جنود الاحتلال اقتحموا منزله لإنزال علم فلسطين، وهددوه بتدمير محتوياته في حال اعتراضهم. 


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على الأراضى شرق المغازى وسط قطاع غزة

استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 120 برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمى بالخليل 24 ساعة بحجة الأعياد اليهودية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية

إسرائيل

الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى

أخبار العرب

أخبار العرب الآن




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة