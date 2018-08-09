الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

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قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 7 مواطنين من الضفة.

وأوضح نادي الأسير، فى بيان صحفى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من بلدة قفين فى محافظة طولكرم، ومواطنا واحدا من كل من بيت لحم، ومحافظة الخليل، وقلقيلية.

فيما أصيب عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى، بأن جنود الاحتلال، الذين اقتحموا البلدة، أطلقوا قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.

وأكد شتيوى أن جنود الاحتلال اقتحموا منزله لإنزال علم فلسطين، وهددوه بتدمير محتوياته في حال اعتراضهم.



