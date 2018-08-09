اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشارع رياض بمنوف.. ورئيس المدينة: إزالتها فورا

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى شارع رياض خلف عمارة الأوقاف بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب انتشار القمامة بالشارع وإهمال المسئولين بمجلس مدينة منوف فى حالة المشكلة وعدم الاستجابة لمطالب الأهالى.

ويقول محمد إبراهيم من قاطنى شارع رياض خلف عمارة الأوقاف، إن القمامة أصبحت تحاصر الشارع بأكمله، الأمر الذى أدى لانتشار الحشرات والبعوض الذى يقوم بنقل الأمراض. وتابع تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين فى مجلس مدينة منوف ولكن دون جدوى.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الوراثة رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، على أن منظومة النظافة بالمجلس تقوم يوميا بعمل حملات لرفع القمامة يوميا، لعدم تراكمها والحفاظ على شوارع المدينة نظيفة للحفاظ على المنظر الجمالى لها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة منوف "لـ”اليوم السابع”"، أنه سيتم فحص الشكوى وإزالتها فورا.

انتشار القمامة بشارع رياض بالمنوفية



انتشار القمامة بشارع رياض بالمنوفية

انتشار القمامة بشارع رياض بالمنوفية