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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:40 م
خالد صلاح
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إصابة 5 أشخاص فى اليابان جراء إعصار "شانشان"

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:20 ص
إصابة 5 أشخاص فى اليابان جراء إعصار "شانشان" اليابان
أ ش أ
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أصيب خمسة أشخاص على الأقل فى اليابان جراء الأمطار والرياح القوية المصاحبة لإعصار "شانشان". 

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن الامطار والرياح التى بلغت سرعتها 108 كيلومترات فى الساعة ضربت الساحل الشمالى الشرقى لليابان، وذلك قبيل وصول العاصفة ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى العاصمة طوكيو لليوم الثاني على التوالى.

وأضافت الشبكة أنه تم إلغاء عدد من رحلات القطارات، فيما انقطع التيار الكهربائى بعدة مناطق ، إلا أنه لم ترد تقارير بشأن وقوع أضرار جسيمة.

يشار إلى أن العاصفة لم تضرب الأراضي اليابانية حتى الآن ، مما جنبها أسوأ الأمطار والرياح في تاريخها، ومن المتوقع أن يستمر الإعصار في التحرك على طول ساحل المحيط الهادئ ويتجه شرقا نحو البحر.

 


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