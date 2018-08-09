video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة صاحب مطعم فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالطالبية

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:08 م
إصابة صاحب مطعم فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالطالبية مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت مباحث الجيزة، القبض على شخصين، لاتهامهما بالتشاجر مع صاحب مطعم، والاعتداء عليه بسكين، بسبب خلافات مالية بينهم فى الطالبية، تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد إصابة صاحب مطعم بجرح نافذ بالصدر، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبإجراء التحريات تبين أن طالب وعامل تشاجرا مع المجنى عليه بسبب خلافات مالية، وطعنه أحدهما بسكين.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محصل يعتدى على رئيس مجلس إدارة الاتحاد بسبب خلافات فى أكتوبر

مشاجرة

خلافات مالية

طعن صاحب مطعم

قسم الطالبية

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء

سلم يارب سلم

سلم يارب سلم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة