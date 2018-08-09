إصابة صاحب مطعم فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على شخصين، لاتهامهما بالتشاجر مع صاحب مطعم، والاعتداء عليه بسكين، بسبب خلافات مالية بينهم فى الطالبية، تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد إصابة صاحب مطعم بجرح نافذ بالصدر، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبإجراء التحريات تبين أن طالب وعامل تشاجرا مع المجنى عليه بسبب خلافات مالية، وطعنه أحدهما بسكين.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.