أوقاف قنا تؤسس 5 مدارس لتربية النشء بالمساجد

أكد الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة أسست 5 مدارس لتربية النشء بمساجد محافظة قنا المختلفة والتى تهدف إلى تربية النشء الجديد تربية دينية صحيحة وتقوية الوازع الدينى لديهم بحضور أمهاتهم، وذلك من خلال متطوعات من السيدات تم اختيارهم بمعرفة إدارات الأوقاف المختلفة.

1. تبدأ مدارس تربية النشء العمل عقب صلاة العصر بمباشرة

2. تستهدف المراحل العمرية المختلفة برفقه أمهاتهم

3. عدد مدارس تربية النشء 5 مدارس بمحافظة قنا وجارى تفعيلها بعدد مساجد أكبر

4. مدرسة مسجد محمد إبراهيم عويضة بمدينة قنا

5. مدرسة مسجد المغربى بمدينة قنا

6. مدرسة مسجد الوحدة العربية بمدينة قنا

7. مدرسة مسجد أل مهنى بمدينة قنا

8. مدرسة مسجد مدينة العمال بمدينة قنا