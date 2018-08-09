video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 08:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف قنا تؤسس 5 مدارس لتربية النشء بالمساجد

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:00 ص
أوقاف قنا تؤسس 5 مدارس لتربية النشء بالمساجد الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا
قنا – هند المغربى
إضافة تعليق

أكد الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة أسست 5 مدارس لتربية النشء بمساجد محافظة قنا المختلفة والتى تهدف إلى تربية النشء الجديد تربية دينية صحيحة وتقوية الوازع الدينى لديهم بحضور أمهاتهم، وذلك من خلال متطوعات من السيدات تم اختيارهم بمعرفة إدارات الأوقاف المختلفة.

1.  تبدأ مدارس تربية النشء العمل عقب صلاة العصر بمباشرة

2.  تستهدف المراحل العمرية المختلفة برفقه أمهاتهم

3.  عدد مدارس تربية النشء 5 مدارس بمحافظة قنا وجارى تفعيلها بعدد مساجد أكبر

4.  مدرسة مسجد محمد إبراهيم عويضة بمدينة قنا

5.  مدرسة مسجد المغربى بمدينة قنا

6.  مدرسة مسجد الوحدة العربية بمدينة قنا

7.  مدرسة مسجد أل مهنى بمدينة قنا 

8. مدرسة مسجد مدينة العمال بمدينة قنا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أوقاف قنا " : تجهيز 76 مسجد بـــ 21 ألف 222 متر سجاد

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اوقاف قنا




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة