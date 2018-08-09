أسعار العملات اليوم الخميس 9-8-2018 واستقرار سعر الدولار نهاية الأسبوع

كتبت- هبة حسام

شهدت أسعار العملات حالة من التباين خلال تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس الموافق 9-8-2018، عدا سعر الدولار والريال السعودى واللذان واصلا استقرارهما، فيما تباينت أسعار باقى العملات.

وبحسب آخر تحديثات لعدد من البنوك حتى الآن على مستوى التعاملات الصباحية، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

واصل سعر الدولار الأمريكى استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وفى عدد آخر من البنوك سجل الأسعار التالية بفروق طفيفة من بنك لآخر.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث استقر سعر الشراء به فيما تراجع سعر البيع، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.62 جنيه للشراء، و 20.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ 22.85 جنيه للشراء، و 23.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى بشكل طفيف اليوم، بقيمة قرشا واحدا فى سعر كلا من الشراء والبيع خلال التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، مسجلا 58.69 جنيه للشراء، 59.03 جنيه للبيع.