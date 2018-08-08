video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الهيئة الوطنية للصحافة: 3 توصيات لحل أزمة الصحافة الورقية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:52 م
الهيئة الوطنية للصحافة: 3 توصيات لحل أزمة الصحافة الورقية الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا تشاوريا يوم الأربعاء الموافق 8/8/2018 مع ممثلين للصحف القومية والحزبية والخاصة لمناقشة الزيادة الكبيرة فى أسعار ورق طباعة الصحف وبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها لمواجهة هذا الأمر، والمحافظة على الصحافة المصرية وإصداراتها والعاملين فيها فى ظل هذه الظروف الصعبة والعمل على إنقاذ الصحافة المصرية بكافة أطيافها من خطر التوقف.

 

واستعرض الحاضرون أهمية صناعة الصحافة المصرية الوطنية لكونها أداة من أدوات التنوير الرئيسية وأداة من أدوات الديمقراطية التى يتعين الحفاظ عليها ودعمها لما لها من دور رئيسى وفعال فى معركة الدولة ضد الإرهاب والتطرف، وأكدوا على ضرورة دعم الصحف المصرية بكافة أشكالها القومية والحزبية والخاصة على السواء نظراً لأنه تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادات مالية ضخمة فى أسعار ورق طباعة الصحف تؤثر على معدلات الطباعة وتؤدى إلى انخفاض نسبة التوزيع.

 

*

وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات وهى:*

1-النظر فى رفع أسعار الإصدارات الصحفية بشكل عام وفقاً لزيادة التكاليف اعتبارا من الأول من سبتمبر، وذلك بعد إجراء دراسة مستفيضة بهذا الشأن. 

 

2- تشكيل لجنة مكونة من المؤسسات الصحفية القومية الثلاث الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير والأستاذ سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف لإعادة دراسة نظام التوزيع بالمؤسسات والبحث عن منافذ توزيع جديدة. 

 

3-إجراء دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الورق سواء بالتعاون مع المؤسسات الصحفية القومية أو جهات آخرى، وكذلك بحث سبل دعم ورق الطباعة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اجتماع "الوطنية للصحافة" يتوافق على رفع أسعار الصحف بعد دراسة تعرض الأسبوع المقبل

صور.. وصول نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف للمشاركة فى اجتماع "الوطنية للصحافة"

"الوطنية للصحافة" تناقش غدا مع رؤساء التحرير زيادة أسعار الصحف.. مطالبة الحكومة بدعم أسعار الورق وإنشاء خطوط مشتركة بين المؤسسات فى التوزيع على رأس جدول الأعمال.. كرم جبر: يجب الحفاظ على صناعة الصحافة المصرية

الوطنية للصحافة

اخبار مصر

توصيات الوطنية للصحافة

أزمة الصحف الورقبة




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة