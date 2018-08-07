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352 حاجا من قطاع غزة يصلون مطار القاهرة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:08 م
352 حاجا من قطاع غزة يصلون مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى، فوج من حجاج قطاع غزة قادمين من معبر رفح البرى، استعدادا لمغادرتهم للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج خلال الساعات القادمة.

ووصل إلى المطار 352 حاجا على متن 6 أتوبيسات سياحية، حيث قامت سلطات المطار بتخصيص صالة السفر الموسمية لمغادرة الحجاج، كما قامت بتخصيص فرق من العلاقات العامة لإنهاء سفرهم وتقديم كافة الخدمات لهم.

كما خصصت السلطات الأمنية فريق من ضباط الجوازات لسرعة إنهاء إجراءات السفر بتنسيق من مندوب السفارة الفلسطينية بالقاهرة، ومن المقرر أن يغادر الحجاج الفلسطينيين على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

وقدم الحجاج الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بفتح معبر رفح البري لسفر الحجاج وتسهيل سفرهم، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى قامت بتأمين وصولهم بداية من خروجهم من معبر رفح البري وحتى وصولهم المطار.

 

 

 
 
 
 
 

 


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