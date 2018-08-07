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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:55 م
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وزير بريطانى: يمكن حماية الشركات الأوروبية من عقوبات إيران

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:33 م
وزير بريطانى: يمكن حماية الشركات الأوروبية من عقوبات إيران الرئيس الايرانى
رويترز
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قال وزير دولة بوزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء ، إنه يمكن حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق العالمى الذى يهدف للحيلولة دون امتلاك طهران القدرة على تصنيع أسلحة نووية.

ومع إعادة فرض واشنطن عقوبات على طهران اعتبارا من اليوم، سيبدأ سريان قانون جديد للاتحاد الأوروبى يحمى الشركات الأوروبية ، سعيا للحد من تأثير ما يصفه مسؤولون بالاتحاد بأنه توسع غير قانونى للعقوبات خارج الحدود الأمريكية.

وقال أليستير بيرت وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "إذا كانت الشركة تخشى أى تحرك قانونى ضدها وتنفيد أى قرار بحقها من كيان ما استجابة للعقوبات الامريكية، فإن هذه الشركة يمكن أن تحظى بالحماية من خلال تشريع الاتحاد الأوروبى".

وأضاف "بالنسبة للشركات، قرار مواصلة العمل فى إيران هو قرار تجارى"

 

 

 


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