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معدل الإنجاب فى مصر سنويا يعادل نصف معدلات أوروبا كلها.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:08 م
معدل الإنجاب فى مصر سنويا يعادل نصف معدلات أوروبا كلها.. اعرف التفاصيل طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتب مدحت وهبة
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أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس  عبد الفتاح السيسى، طلب إجراء  حوار مجتمعى حول المشكلة  السكانية وهذا اللقاء جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، لافتا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت خطرا تهدد المجتمع وآخر إحصائية فى إبريل 2014 كان عدد سكان مصر 94 مليون مواطن داخل مصر وخارج البلاد 9.5 مليون والآن وصل عدد السكان إلى أكثر من 100مليون مواطن، لافتا إلى أن معدل النمو السكانى بلغ 2.5% سنويا، وهناك إنجاب طفل كل 15 ثانية، الأمر الذى يتطلب  3 مدارس جديدة يوميا لمواجهة الزيادة الجديدة.
 
وأضاف طلعت عبد القوى أن نسبة الزيادة فى المواليد بمصر عام 1950 كان نفس نسبة الزيادة فى سكان إيطاليا وفى عام 77 بلغت نسبة الزيادة مثل سكان إيطاليا وفرنسا معا، وفى عام 2000 وصلت نسبة الزيادة إلى 3 أضعاف الزيادة فى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا، قائلا معدل الإنجاب فى مصر سنويا 2.5 مليون مولود وفى أوروبا كلها يصل 5 ملايين يعنى مصر تنجب نصف أوروبا كلها".
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات للأهلية الذى عقده تحت عنوان "تفعيل الشركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فى التصدى للمشكلةالسكانية"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس محلس الوزراء  وحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

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