مركز الملك سلمان يوزع 5 أطنان من السلال الغذائية على نازحين اليمن بالخوخة

إيمان حنا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، سلال غذائية على النازحين من مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة.

وتم توزيع 5 أطنان و320 كيلو جرام من السلال الغذائية والتى استفاد منها 408 نازحين، فى منطقة الجشة بمديرية الخوخة.

وقد سبق أن وزع المركز 3000 كرتونة من التمر على النازحين فى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 18000 فرد، وهى ضمن مشروع توزيع 14230 كرتونة من التمر و20.000 سلة غذائية مخصصة للمحافظة. كما وزع المركز مواد إيوائية على 1742 نازحا من صنعاء إلى مأرب.

تأتى هذه الحملة فى إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمنى والتى بلغت حتى الآن 262 مشروعا.

ولا تقتصر أنشطة المركز على اليمن فقط بل ينفذ المركز عدة مشروعات لدعم الشعب السورى منها دعم العملية التعليمية فى عدد من مناطق الشمال السورى بعد تفقد المدارس المتضررة هناك؛ تمهيدا لترميمها وتجهيزها بالأثاث اللازم لتكون مهيأة لاستقبال الطلاب.

ويهدف المشروع إلى ترميم 20 مدرسة وتجهيزها بالأثاث اللازم وبمساحات صديقة للطفل، كما سيتم تزويد 100 ألف طفل فى 320 مدرسة بحقيبة مدرسية تحتوى على أدوات ومستلزمات مدرسية فى كل فصل دراسى، ويعمل المركز على تطوير قدرات 525 من المعلمين والمعلمات عبر دورات تدريبية.