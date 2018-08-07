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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:30 م
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محافظ بورسعيد يتفقد نادى المعلمين الجديد

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:24 م
محافظ بورسعيد يتفقد نادى المعلمين الجديد محافظ بورسعيد يتفقد نادى المعلمين الجديد
بورسعيد – السيد فلاح
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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بنادي المعلمين الجديد والمقام بأرض النوادي بحي الزهور والذي تم افتتاحة للتشغيل التجريبي منتصف شهر يوليو.

وأكد محافظ بورسعيد، أن النادي الجديد يعد صرح كبير يليق بجموع المعلمين الذين يؤدون رسالة تجاة أبنائنا الطلاب ومن حقهم أن يكون لديهم متنفس يليق بهولاء القامات مشيدًا بما يضمة النادي من إمكانيات وخدمات تقدم لأعضائه.

  كما وجة المحافظ الشكر لمجلس نقابة المعلمين علي جهودهم الكبيرة والتي اثمرت عن وجود هذاالكيان المحترم للمعلم.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد يرافقة علي الألفي نقيب المعلمين والعميد وليد البيلي رئيس حي الزهور لمقر النادي.

 

 
 
 
 

 


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