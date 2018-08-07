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غدا أخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بمدرسة السكة الحديد

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:30 ص
غدا أخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بمدرسة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكدت هيئة السكة الحديد، أن غدا الأربعاء آخر موعد لتلقى طلبات التقديم بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل التابعة لها، حيث تواصل تلقى طلبات المتخلفين من التقديم خلال الأيام التى  حددتها الهيئة لكل لكل محافظة.

 كانت مدرسة السكة الحيد فى منشور لها أكد أن 210 درجة حد أدنى لتلقى طلبات القبول بهذه المدرسة، على أن يتم قبول طلبات الحاصلين على أعلى الدرجات فى شهادة اتمام التعليم الأساسى من المتقدمين للالتحاق بهذه المدرسة، حيث أعلنت أنها ستقبل خلال هذا العام 100 طالب فقط، سيتم تعيينهم بالسكة الحديد عقب تخرجهم مباشرة.

 

 

 


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