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ضبط نصاب استولى على أموال شباب بزعم تسفيرهم للخارج بالقاهرة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:08 م
ضبط نصاب استولى على أموال شباب بزعم تسفيرهم للخارج بالقاهرة المتهم
كتب ــ محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مدير شركة سياحة بتهمة النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
 
وردت معلومات للواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من الشباب ضحايا لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل أحد الأشخاص بزعم تسفيرهم للعمل بدول عربية، وتزويره تأشيرات عمل بتلك الدول لهم وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذلك الزعم.
 
وتم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن قيام "اشرف .د.م " مدير شركة للسياحة – مقيم القاهرة السابق اتهامه فى  7 قضايا "تبديد –شيك" و محكوم عليه هارب قضية "شيك" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بممارسة نشاط احتيالى واسع النطاق في الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للخارج مستغلاً طبيعة عمله كمدير إداري بشركة للسياحة، وأعلن فيها عن توافر فرص عمل بدول عربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ويقوم بمقابلة ضحاياه بمقر الشركة دون عـلم أصحابها بنشاطه الإجرامى وتزويره تأشيرات دخول إلكترونية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها الى دول عربية ويتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة .
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر سكنه المشار إليه – بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعُثر بمسكنه على مضبوطات من بينها جوازات سفر خاصة بضحاياه، وتأشيرات دخول إلكترونية لدول عربية مختلفة بأسماء أشخاص محددين "مزورة بالكامل" ومجموعة من الحوالات البريدية من بعض ضحاياه لصالح المتهم بإجمالي مبلغ (120) ألف جنيه خلال شهر يوليو الماضى، وكمية كبيرة من مستندات خاصة بضحاياه.

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