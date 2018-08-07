صور.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الملفات الاقتصادية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى‎

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الملفات المختلفة للوزراء .

ومن المقرر، أن يشارك رئيس الوزراء غدا الأربعاء بمدينة شرم الشيخ فى الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.