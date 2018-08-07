"سيسكو العالمية" تعين أيمن الجوهرى مديرا للشركة بشمال وغرب ووسط أفريقيا

كتبت هبة السيد

أعلنت شركة سيسكو العالمية عن تعيين أيمن الجوهرى مديرا عاما لشركة سيسكو لمنطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا والتى تشهد تغيرات ديناميكية فى القطاع التكنولوجى.

وبتوليه هذا المنصب، سيكون الجوهرى مسئولا عن الإشراف على العمليات التجارية لشركة سيسكو فى منطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا والتى ستشمل 23 دولة، بما فى ذلك خمسة مواقع تابعة لشركة سيسكو فى كلا من مصر تونس والجزائر والمغرب والسنغال .

ويذكر أن الجوهرى يتمتع بخبرة واسعة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سيقود التوجه الاستراتيجى لشركة سيسكو مع الاستفادة من الريادة التكنولوجية للشركة لدعم الابتكار والازدهار والتقدم الاجتماعى فى هذه الدول .

وفى الوقت نفسه، سيواصل الجوهرى القيام بدوره فى العمل والشراكة مع الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية والمؤسسات العامة والخاصة لمساعدتها فى الاستفادة من فوائد النظام البيئى الرقمى الذى يحقق النمو المستدام والمميزات التنافسية.

ويتميز الجوهرى بأنه قائدا متمرسا ومديرا تنفيذيا متميزا فى المجال التكنولوجى مع أكثر من 22 عامًا خبرة فى مجال الصناعة والإدارة العامة وتطوير الأعمال وإدارة المبيعات.

يذكر أن الجوهرى قد انضم إلى سيسكو فى عام 2004 حيث تقلد العديد من المناصب الإدارية قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما لسيسكو مصر فى عام 2013 ، كما يتميز الجوهرى باكتسابه خبرات واسعة فى التغييرات التى تطرأ على الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية من خلال المناصب القيادية التى تولاها فى الإمارات العربية المتحدة ومصر وبلاد الشام ووسط وغرب وشمال أفريقيا.