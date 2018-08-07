video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة تسجن زوجها 3 سنوات بسبب تعديه عليها بالضرب وإصابتها بعاهة مستديمة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:37 ص
زوجة تسجن زوجها 3 سنوات بسبب تعديه عليها بالضرب وإصابتها بعاهة مستديمة محكمة الاسرة
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

قررت الزوجة التمرد على العنف الأسرى بسبب اعتياد زوجها للتعدى عليها ضربا بأدوات حادة والإساءة لها حتى وصل به الغضب والجنون إثر خلاف نشب بينهم بسبب الأطفال بضربها على قدمها بقطعة حديدية، حتى تسبب لها فى نزيف وإصابات بالغة وعجز كامل. 

وأكدت "شيماء.ط" فى دعواها أمام محكمة جنح إمبابة بعد زواج دام  14 شهرا، ذاقت فيهم العذاب بسبب اعتياد زوجها على معاقبتها بالضرب إذا اخطأت ،وكثيرا ما قام بطردها من منزلها ليلا بملابس المنزل.

تحكى الزوجة التي تحصلت علي حكم بحبس زوجها 3 سنوات، أنها تعمل مدرسة فى إحدى المدراس الخاصة، وأنها تركت منزلها خلال تلك الفترة القصيرة أكثر من 9 مرات مصابة بجروح وكدمات خطيرة بسبب عنف زوجها.

وتابعت:"أتضح أنه تزوجنى من أجل راتبى، وكنت أنفق عليه وهو يجلس بالمنزل، وعندما أشكو اتعرض للتعذيب، وتسبب فى إجهاضى بسبب جنونه وجبروته".

وأكدت: "كنت أذهب لعملى أرى نظرات زملائي وهم يتحدثون عن حياتى والكدمات التى تملأ وجهى رغم الحجج الكثيرة التى اخترعها  لتفادي تدخلاتهم".

وأشارت:" تطورت الأمور إلى تعذيبى بالحرق ، وفى آخر خلاف تعرضت فيها للضرب المبرح، والطرد وأنا غريقة فى دمائى  لولا مساعدتى من الجيران واصطحابى للمستشفى ".

وتحدثت الزوجة:"أقمت دعوى طلاق للضرر خوفا على حياتي من تهديداته، فى محاولة للهروب من العنف، والعيش بعيدا عنه والقهر والظلم الذى رأيته على يديه".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة تطالب بإسقاط حق طليقها فى رؤية ابنته بعد تحريضها ترك المدرسة والزواج

"مش كل اللى أوله محاكم آخره طلاق".. مكاتب تسوية المنازعات ترفع شعار لم شمل الأسرة.. الأرقام كشفت محاربتها للظاهرة بالتصالح فى 40% من القضايا.. نقابة المأذونين: 20% من الأسباب تافهة.. ومطالب بتخصيص شرطة أسرية

زوجة الأب تسكب الزيت المغلى على جسد طفلة زوجها بسبب بكائها لشراء الحلوى

محكمه الاسره

دعوى طلاق

خلافات زوجيه

ضرب الزوجات

جنحه

الحوادث اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة