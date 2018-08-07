زوجة تسجن زوجها 3 سنوات بسبب تعديه عليها بالضرب وإصابتها بعاهة مستديمة

كتبت أسماء شلبى

قررت الزوجة التمرد على العنف الأسرى بسبب اعتياد زوجها للتعدى عليها ضربا بأدوات حادة والإساءة لها حتى وصل به الغضب والجنون إثر خلاف نشب بينهم بسبب الأطفال بضربها على قدمها بقطعة حديدية، حتى تسبب لها فى نزيف وإصابات بالغة وعجز كامل.

وأكدت "شيماء.ط" فى دعواها أمام محكمة جنح إمبابة بعد زواج دام 14 شهرا، ذاقت فيهم العذاب بسبب اعتياد زوجها على معاقبتها بالضرب إذا اخطأت ،وكثيرا ما قام بطردها من منزلها ليلا بملابس المنزل.

تحكى الزوجة التي تحصلت علي حكم بحبس زوجها 3 سنوات، أنها تعمل مدرسة فى إحدى المدراس الخاصة، وأنها تركت منزلها خلال تلك الفترة القصيرة أكثر من 9 مرات مصابة بجروح وكدمات خطيرة بسبب عنف زوجها.

وتابعت:"أتضح أنه تزوجنى من أجل راتبى، وكنت أنفق عليه وهو يجلس بالمنزل، وعندما أشكو اتعرض للتعذيب، وتسبب فى إجهاضى بسبب جنونه وجبروته".

وأكدت: "كنت أذهب لعملى أرى نظرات زملائي وهم يتحدثون عن حياتى والكدمات التى تملأ وجهى رغم الحجج الكثيرة التى اخترعها لتفادي تدخلاتهم".

وأشارت:" تطورت الأمور إلى تعذيبى بالحرق ، وفى آخر خلاف تعرضت فيها للضرب المبرح، والطرد وأنا غريقة فى دمائى لولا مساعدتى من الجيران واصطحابى للمستشفى ".

وتحدثت الزوجة:"أقمت دعوى طلاق للضرر خوفا على حياتي من تهديداته، فى محاولة للهروب من العنف، والعيش بعيدا عنه والقهر والظلم الذى رأيته على يديه".