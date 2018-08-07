خبراء صناعة الأعلاف وتربية الدواجن بكلية الزراعة فى قافلة إرشادية بالباجور

المنوفية - محمد فتحى

إستضافت الإدارة الزراعية بمركز الباجور خبراء صناعة الأعلاف وتربية الدواجن فى كلية الزراعة جامعة المنوفية، وذلك من خلال قافلة زراعية إرشادية للمربيين للتعرف على النسب المثلى فى صناعة الأعلاف فى مراحل نمو الدواجن.

وتطرق الخبراء إلى الحديث حول أهمية السيلاج وتصنيعه من الذرة، معرفين السيلاج بأنه المنتج الناتج من حفظ محاصيل الأعلاف الخضراء ذات المحتوى الرطوبى العالى، وذلك بالتخمر تحت الظروف اللاهوائية للحفاظ على قيمتها الغذائية ودون التعرض لإفسادها، ويتم ذلك عن طريق تخمير السكريات لإنتاج أحماض تزيد من حموضة العلف بدرجة توقف وتثبط عوامل فساده.

كما أوضح الخبراء، الفوائد الهامة فى حفظ محاصيل الأعلاف الخضراء فى صورة سيلاج هى: تقليل الفاقد الناتج عن التخزين الجاف، كما يحتفظ السيلاج بنسبة أعلى من الطاقة والبروتين والكاروتين، وذلك مقارنة بالدريس، كما يمكن توفير السيلاج كعلف حيوانى فى أى وقت من السنة وبأقل التكاليف، فضلاً عن إمكانيه حصاد أجزاء المحاصيل التى سيصنع منها السيلاج تحت أى ظروف جوية، يمكن العمل تحتها فى الحقل، كما أن زيادة نسبة الحشائش فى الأعلاف الخضراء تعطى دريس سيئ ولكن يمكن حفظها فى صورة سيلاج جيد، ويتميز السيلاج بنكهة طيبة وطعم مستساغ وتقبل عليه الحيوانات مما يزيد من الإنتاج الحيوانى.

ويحتاج إلى مساحات أقل للتخزين وعدم وجود فرصة للإشتعال الذاتى أو الحريق كما فى حالة الدريس، ويمكن إستخدامه كبديل بجزء من البرسيم مما يؤدى إلى تخفيض مساحة البرسيم وزراعتها بالقمح تصنيع السيلاج يخلص البيئة الزراعية من الحطب الذى يعتبر مصدر للحرائق والآفات، وهذا بدوره يعمل على تقليل تلوث البيئة.

القافلة برعاية الدكتورمعوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فى الفاعليات من كلية الزراعة الدكتورة درية محمد خيرى وكيلة الكلية، والدكتور إبراهيم حسينى درويش، والدكتورة إيمان عاشور محمد.