جنايات بنها تصدق على حكم إعدام صائغ قتل جواهرجي بالرصاص وسرق 3كيلو ذهب

وبمناظرة الجثة تبين أنها في حالة تحلل ووجود طلق ناري في الرأس، وعثر بحوزته على مبلغ مالي 460 جنيه وساعة يد وهاتف محمول.
وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه يعمل قومسيونجى مصوغات ذهبية بمدينة الزقازيق، وأثناء سفره من الزقازيق إلى منطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة وبحوزته كمية من المصوغات الذهبية تزن ثلاثة كيلو جرامات لسبكها بمنطقة الصاغة عثر عليه مقتولا بطلق ناري بمنطقة أحمد عرابي بمدينة العبور وسط الزراعات واختفاء المصوغات الذهبية.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «أ ع»، سن 37، صائغ من الشرقية، كان على علاقة مع المجني عليه، ونظرا لمروره بضائقة مالية قرر التخلص من المتهم والاستيلاء على الذهب.
وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لمروره بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال قسم العبور وبالعرض على النيابة قررت حبسه وتقديمه للمحاكمه فقضت المحكمة بحكمها السابق.
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