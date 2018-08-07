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تأجيل محاكمة 26 متهما فى الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ 22 سبتمبر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:33 م
تأجيل محاكمة 26 متهما فى الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ 22 سبتمبر المستشار محمد ناجى شحاتة-أرشيفية
كتبت أمانى الأخرس
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أجلت محكمة جنايات الجيزة جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لجلسة 22 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم وأحمد صبحى عباس .

 

يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ومنهم 3 هاربين، أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بالأسلحة والأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

 


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