النفط يرتفع مع إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران

(رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران أحد كبار مصدرى الخام، مما يقلص المعروض فى الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمى مزيج برنت فى العقود الآجلة 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتا أو 0.4 % عن الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3 % إلى 69.21 دولار للبرميل.

ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران، التى صدرت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام فى يوليو، حيز التطبيق رسميا فى الساعة 0401 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

وتعارض كثير من الدول، ومن بينها حلفاء الولايات المتحدة فى أوروبا بجانب الصين والهند، العقوبات، لكن الحكومة الأمريكية قالت إنها تريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن شراء النفط الإيراني.

وقال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى إن هناك معروضا كافيا فى أسواق الخام الحاضرة حاليا، لكنه أشار إلى أن "العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميا من الأسواق يوميا".

وأضاف أن هذا لن يترك للأسواق طاقة إنتاجية فائضة تُذكر لمواجهة أى حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.