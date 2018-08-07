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المركزى الإماراتى: 2.2 مليار درهم زيادة فى القروض الشخصية خلال 6 أشهر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:46 م
المركزى الإماراتى: 2.2 مليار درهم زيادة فى القروض الشخصية خلال 6 أشهر محمد بن راشد
رسالة دبى ميرفت رشاد
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كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتى، أن قروض القطاع المصرفى للقطاع الخاص ازدادت 32 مليار درهم خلال ستة أشهر، لتصل إلى 1.137 تريليون درهم فى نهاية النصف الثانى من العام الجارى، مقابل شهر ديسمبر 2017 الذى بلغت فيه 1.105 تريليون درهم.

 

ووفقا لموقع الإمارات اليوم، أظهرت البيانات ارتفاعاً فى القروض الشخصية لأغراض استهلاكية خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ نحو 2.2 مليار درهم، إذ بلغت 328 ملياراً و915 مليون درهم مقابل 326 ملياراً و648 مليون درهم فى نهاية ديسمبر 2017، كما ارتفعت القروض الشخصية لأغراض تجارية من 79 ملياراً و900 مليون درهم إلى 83 ملياراً و200 مليون درهم، بزيادة بلغت 3.3 مليارات درهم.

 

ووفقاً لـ"المركزي"، سجلت قروض القطاع المصرفى للمقيمين ارتفاعاً قدره 34 مليار درهم خلال ستة أشهر، لتصل إلى 1.486 تريليون درهم فى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.452 تريليون درهم فى نهاية ديسمبر 2017.

 

وارتفع إجمالى الودائع فى البنوك 57 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 1.684 تريليون درهم فى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.627 تريليون درهم فى نهاية ديسمبر 2017.

 

كما ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية 8.2 مليارات درهم ليصل إلى 18.62 مليار درهم فى نهاية يونيو الماضي، مقابل 10.406 مليارات درهم فى نهاية ديسمبر الماضي.

 

وأكد "المركزي" أن رصيده من الذهب ارتفع فى نهاية الربع الثانى من العام الجارى على أساس سنوى، ليصل إلى 1.108 تريليون درهم مقابل 1.101 تريليون درهم فى نهاية الربع الثانى من العام الماضى


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