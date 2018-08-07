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الراجحى: 352 ألف أوقية فضة أنتجها منجم السكرى منذ 2010

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:00 ص
الراجحى: 352 ألف أوقية فضة أنتجها منجم السكرى منذ 2010 يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت
كتب أحمد أبو حجر
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قال يوسف الراجحى، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن إجمالى إنتاج منجم ذهب السكرى من الفضة بلغ نحو 352 ألف أوقية من الفضة منذ بدء الإنتاج بالمنجم فى بداية العام 2010 حتى نهاية شهر يونيو الماضى، ليصل إجمالى إنتاج المنجم  منذ بدء الإنتاج فى بداية العام 2010 حتى نهاية شهر يونيو الماضى نحو 108.8 طن ذهب وفضة.

وأوضح الراجحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول- تسلمت أرباحا من المنجم خلال النصف الأول من العام الحالى تقدر بنحو 48.3  مليون دولار ، تتضمن 9 مليون دولار كإتاوة، و39.3 مليون دولار حصلت عليها الهيئة كحصة فى الارباح".

وبحسب تصريحات سابقة للمدير العام لشركة سنتامين إيجيبت ، فإن الشركة ستهدف توريد نحو 137 مليون دولار خلال عام 2018 لهيئة الثروة المعدنية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة أرباح الهيئة من منجم السكرى خلال 2018 نحو 115 مليون دولار، فيما تصل قيمة الإتاوة إلى نحو 22 مليون دولار.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

وتعمل فى مصر حالياً شركتان  لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية فى منجم السكري، و ماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش ، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.

ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج.

وتم تأسيس شركة السكرى لمناجم الذهب عام 2005 وهى شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناءً على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.

كانت هيئة الثروة المعدنية، أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، حيث شملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.وخفضت شركة سنتامين توقعاتها لإنتاج الذهب من منجم السكرى لتصل لنحو 515 ألف أوقية خلال العام الحالى، مقابل 560 ألف أوقية قد توقعاتها مع بداية العام.

 


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