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الحريرى: متضامنون مع السعودية فى موقفها من الخلاف الدبلوماسى مع كندا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:44 م
الحريرى: متضامنون مع السعودية فى موقفها من الخلاف الدبلوماسى مع كندا سعد الحريرى
أ ش أ
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أعرب رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية فى موقفها من الخلاف الدبلوماسى مع كندا.

وقال الحريرى - فى تصريح قبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل النيابية اليوم الثلاثاء - "إنه ومن حيث المبدأ.. نحن متمسكون بعدم تدخل الدول بالشأن الداخلى لدول أخرى، ونحترم السيادة الكاملة للمملكة العربية السعودية فى قضائها وقوانينها مرعية الإجراء على أراضيها".

وأضاف: "نتضامن مع المملكة فى موقفها تماما، كما فعلت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى اللتان ننتمى إليهما، ونأمل أن تراجع الحكومة الكندية موقفها لمصلحة استمرار علاقات الصداقة المميزة التى لطالما ربطتها بالمملكة".


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