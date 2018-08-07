إخلاء سبيل 3 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة 130 ألف جنيه بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، إخلاء سبيل 3 مسجلين خطر بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وسرقة 130 ألف جنيه من موظف بشركة استثمار عقاري بمدينة نصر، بكفالة 1000 جنيه.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "عمرو. ع"، 29 سنة، مندوب تحصيل بشركة للاستثمار العقاري، بأنه عقب صرف مبلغ مالي 113 ألف جنيه من البنك الأهلي فرع أبو داود الظاهري لصالح الشركة عمله وضعها داخل حقيبة وأثناء خروجه من البنك وسيره بالشارع فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية باستيقافه بادعاء أنهم من رجال الشرطة، واصطحبوه داخل السيارة وفتشوا الحقيبة، وعقب ذلك سلموه الحقيبة إلا أنه اكتشف سرقة المبلغ المالي.

وتبين أن مرتكبي الواقعة كانوا يستقلون سيارة ملك "مؤمن م"،31 سنة، سائق، وبمواجهته أنكر علمه بواقعة السرقة، وقرر أن السيارة مؤجرة لـ"مجدى.م"، 27 عاما، سائق نظير مبلغ 1100 جنيه في الأسبوع.