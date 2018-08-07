video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة 130 ألف جنيه بمدينة نصر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:55 م
إخلاء سبيل 3 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة 130 ألف جنيه بمدينة نصر محكمه،ارشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، إخلاء سبيل 3 مسجلين خطر بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وسرقة 130 ألف جنيه من موظف بشركة استثمار عقاري بمدينة نصر، بكفالة 1000 جنيه.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "عمرو. ع"، 29 سنة، مندوب تحصيل بشركة للاستثمار العقاري، بأنه عقب صرف مبلغ مالي 113 ألف جنيه من البنك الأهلي فرع أبو داود الظاهري لصالح الشركة عمله وضعها داخل حقيبة وأثناء خروجه من البنك وسيره بالشارع فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية باستيقافه بادعاء أنهم من رجال الشرطة، واصطحبوه داخل السيارة وفتشوا الحقيبة، وعقب ذلك سلموه الحقيبة إلا أنه اكتشف سرقة المبلغ المالي.

وتبين أن مرتكبي الواقعة كانوا يستقلون سيارة ملك "مؤمن م"،31 سنة، سائق، وبمواجهته أنكر علمه بواقعة السرقة، وقرر أن السيارة مؤجرة لـ"مجدى.م"، 27 عاما، سائق نظير مبلغ 1100 جنيه في الأسبوع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل موظف بالزاوية الحمراء

التحقيق مع ربة منزل وشقيقها قتلا الزوج بسبب خلافات أسرية بالصف

انتخال صفة ضباط

سرقة بالاكراه

جنح القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة