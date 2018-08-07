إحالة 10 أطباء وممرضات للتحقيق فى بنى سويف لعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل

بني سويف:هانى فتحى

أحال المحاسب عادل ضبف الله رئيس مركز ومدينة الفشن ببنى سويف، 10 أطباء وممرضات من العاملين فى المركز الطبى لمدينة الفشن للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كان المحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن، قد ترأس لجنة من الوحدة المحلية لمدينة الفشن وضمت اللجنة يوسف سعد ورضا توفيق الطيب من التفتيش المالى والإدارى للوحدة المحلية، وقد قامت بزيارة مفاجئة للمركز الطبى لمدينة الفشن للمرة الثالثة للوقوف على انضباط العاملين به وفوجئت اللجنة أثناء زيارتها للمركزالطبى بغياب 10 أطباء وممرضات من العاملين فى المركز أثناء مواعيد العمل الرسمية فقرر إحالتهم للتحقيق.