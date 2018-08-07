video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 10 أطباء وممرضات للتحقيق فى بنى سويف لعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:46 ص
إحالة 10 أطباء وممرضات للتحقيق فى بنى سويف لعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بني سويف:هانى فتحى
إضافة تعليق

أحال المحاسب عادل ضبف الله رئيس مركز ومدينة الفشن ببنى سويف، 10 أطباء وممرضات من العاملين فى المركز الطبى لمدينة الفشن للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كان المحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن، قد ترأس لجنة من الوحدة المحلية لمدينة الفشن وضمت اللجنة يوسف سعد ورضا توفيق الطيب من التفتيش المالى والإدارى للوحدة المحلية، وقد قامت بزيارة مفاجئة للمركز الطبى لمدينة الفشن للمرة الثالثة للوقوف على انضباط العاملين به وفوجئت اللجنة أثناء زيارتها للمركزالطبى بغياب 10 أطباء وممرضات من العاملين فى المركز أثناء مواعيد العمل الرسمية فقرر إحالتهم للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس جامعة بنى سويف يوافق على إنشاء قسم لطب الاسنان بمعهد علوم المسنين

بنى سويف

أخبار مصر

أخبار المحافظات

مدينة الفشن

اطباء

ممرضات




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة