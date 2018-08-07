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أنور قرقاش عن زيارة ولى عهد أبو ظبى للقاهرة: تبقى مصر الشقيقة عزيزة على العرب

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:02 م
أنور قرقاش عن زيارة ولى عهد أبو ظبى للقاهرة: تبقى مصر الشقيقة عزيزة على العرب أنور قرقاش
كتبت – شرويت ماهر
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أعرب أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، عن سعادته بزيارة ولى عهد أبو ظبى لمصر ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أنور قرقاش على تميز العلاقات بين البلدين:" تشرفت بمرافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارته إلى القاهرة و لقاؤه مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاقات خيِّرة تتعزز بالتواصل والتشاور المستمر، وتبقى مصر الشقيقة عزيزة على العرب وعصيّة على من يعاديهم"، وذلك عبر "تويتر" .

وغادر مطار القاهرة الدولي منذ قليل ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

أنور قرقاش

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