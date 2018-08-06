وزير الخارجية الأمريكى ينفى علاقة واشنطن بمحاولة اغتيال رئيس فنزويلا

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نفى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الإثنين وجود أية علاقة لواشنطن بمحاولة الاغتيال الأخيرة التى استهدفت الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وذكرت شبكة /فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن بومبيو أوضح - فى تصريح أدلى بها للصحفيين فى طريق عودته من سنغافورة للولايات المتحدة - أن التفاصيل المتعلقة بما حدث مؤخرا فى فنزويلا محدودة.

وكان مستشار الأمن القومى الامريكى جون بولتون قد نفى - أمس - أية علاقة للحكومة الأمريكية بمحاولة اغتيال مادور، فيما اتهم ايفو موراليس رئيس بوليفيا صراحة الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، مؤكدا أن العالم بأسره على وعى كامل بالمخططات الأمريكية التى تحاك ضد فنزويلا.