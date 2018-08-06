مقتل 4 أمنيين وضابط شرطة فى هجمات بالكاميرون

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لقى خمسة أشخاص على الأقل من أفراد قوات الأمن فى الكاميرون مصرعهم جراء هجمات فى شمال غرب وجنوب غرب المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقال مصدر مقرب من الأجهزة الأمنية فى المنطقة - حسبما ذكر راديو أفريقيا 1 اليوم (الاثنين) - إن أربعة شرطيين قتلوا، و أصيب عدد أخر لم يحدد فى هجوم استهدف لواء الدرك المحلى فى إيسو وهى قرية تقع شمال غرب البلاد بالقرب من مدينة ووم.

وأضاف الراديو أن سكان إيسو فروا من القرية نتيجة للهجوم حيث فضل الكثيرون الوصول إلى الأدغال بسبب الخوف وبعضهم حاول الوصول إلى مدينة بامندا البلدة الرئيسية فى الشمال الغربي.

وأوضح الراديو أن فى موتينجين بالقرب من بوا عاصمة الجنوب الغربي، قتل ضابط الشرطة إيكاه نجمى فى منزله على يد مجهولين.

يذكر أن الوضع الأمنى فى المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية فى الكاميرون تشهد تدهورا ملحوظا منذ نهاية عام 2017 حيث فقد أكثر من 80 فردا من قوات الأمن حياتهم منذ بداية النزاع الذى أدى إلى نزوح نحو 195 ألف شخص من الكاميرون من بينهم 34 ألف توجهوا إلى نيجيريا.