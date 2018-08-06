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مفوضية الانتخابات العراقية: انتهاء عمليات العد والفرز اليدوى رسميا

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:13 ص
مفوضية الانتخابات العراقية: انتهاء عمليات العد والفرز اليدوى رسميا انتخابات العراق ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوى لأصوات الناخبين بشكل رسمى.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن مفوضية الانتخابات أعلنت انتهاء عمليات العد والفرز اليدوى رسميا بعد إلغاء إجرائه فى مكتب الرصافة.

وكانت عمليات العد والفرز اليدوى الجزئى لنتائج الانتخابات بالعراق قد انطلقت أوائل الشهر الماضى بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه .

من ناحية أخرى أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين بانفجار مخزن أسلحة نتيجة حريق اندلع داخل مقر تابع للحشد الشعبى شمال كربلاء.

وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ أن "حريقا اندلع داخل مخزن للأسلحة تابع لاحدى فصائل الحشد الشعبى على طريق بغداد كربلاء شمال كربلاء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.


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العراق

انتخابات العراق

مفوضيه الانتخابات العراقيه

فرز اصوات الناخبين




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