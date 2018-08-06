مركز تموينى متطور لأهالى بورفؤاد بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه

بورسعيد _ محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة تموين مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تقرر إنشاء مركز تموينى نموذجى متطور لتقديم الخدمات التموينية المتكاملة لأهالى مدينة بورفؤاد.

ولفت أن المركز النموذجى المتطور بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ويشمل على العديد من الخدمات التموينية التى تقدم لقاطنى بورفؤاد وسهل الطينة والمدينة المليونية بشرق بورسعيد فضلا عن تطوير مكاتب تموينية بمنطقة الصفا بحى الضواحى.

وتابع ثابت، أن المكاتب المتطورة بحى الزهور بمنطقة الـ5000 التعاونى وحى المناخ تعمل بكامل قوتها لتقديم الخدمات للمواطنين على فترتين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء لتلقى استمارات ومستندات إضافة المواليد الجديدة وفقا للضوابط التى تقرها وزارة التموين.