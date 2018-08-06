مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ينظم ندوة لمناقشة "الماء العاشق"

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة، مساء غدًا الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "الماء العاشق" للأديب أحمد فضل شبلول، يناقشها الناقد الدكتور أحمد حسن صبرة، من خلال دراسة بعنوان "قوانين التأويل العجائبى فى الماء العاشق"، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وتقدم هذه الندوة، تجربة مختلفة عن الندوات المعتادة، حيث يتم إرسال الرواية والدراسة النقدية إلى جمهور المختبر وأعضائه، لتتم مناقشة العمل الإبداعى والنقدى معًا.