video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ينظم ندوة لمناقشة "الماء العاشق"

الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:14 م
مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ينظم ندوة لمناقشة "الماء العاشق" مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة، مساء غدًا الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "الماء العاشق" للأديب أحمد فضل شبلول، يناقشها الناقد الدكتور أحمد حسن صبرة، من خلال دراسة بعنوان "قوانين التأويل العجائبى فى الماء العاشق"، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.
 
وتقدم هذه الندوة، تجربة مختلفة عن الندوات المعتادة، حيث يتم إرسال الرواية والدراسة النقدية إلى جمهور المختبر وأعضائه، لتتم مناقشة العمل الإبداعى والنقدى معًا.
 
غلاف رواية الماء العاشق
غلاف رواية الماء العاشق
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فعاليات اليوم.. مؤتمر لوزيرة الثقافة بدار الكتب وحفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

مكتبة الاسكندرية

احمد شبلول




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة