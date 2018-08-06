محكمة مجلس الدولة بسوهاج: رفض طلب قبول وقف تنفيذ قرار وزير التعليم بحجب نتيجة 82 طالب

سوهاج - محمود مقبول

قررت محكمة مجلس الدولة بسوهاج، قبول الدعاوى أرقام من12028 إلى 12903 لسنة 7 ق شكلا، ورفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بوقف نتائج 82 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة، تم إعلان نتائجهم بالرسوب بإدارة دار السلام التعليمة جنوب شرقى محافظة سوهاج.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق، برصد المتابعة الأمنية بدائرة مركز شرطة دار السلام، بتوجه عدد من طلاب شهادة الثانوية العامة لأحد مراكز الاتصالات دائرة مركز دار السلام، لإرسال فاكسات لوزارة التربية والتعليم للإعراب عن تضررهم من حجب النتيجة الخاصة بهم .

وبمراجعة وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أفاد باكتشاف حالات غش جماعى أثناء التصحيح لعدد "82" طالب بلجنة مدرسة دار السلام الإعدادية، وما قرره وزير التربية والتعليم بحجب نتائج الطلاب سالفى الذكر وقيام "30" منهم بمقابلة وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وقدموا مذكرة يلتمسوا فيها إعادة النظر فى إعلان نتائجهم.

كما أشارت التحريات إلى صدور قرار محكمة مجلس الدولة بسوهاج، فى الدعاوى من أرقام 12028 إلى 12903 لسنة 7 ق والمرفوعة ضد الدكتور وزير التربية والتعليم، قبول الدعوى شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإعلان نتائجهم بالرسوب.

أتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة برئاسة اللواء مساعد المدير للأمن لحين الإنتهاء وإنصراف الحضور دون حدوث ما يخل بالأمن العام.