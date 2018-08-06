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الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:25 م
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ضبط 26 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:02 م
ضبط 26 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 225 سائقًا، وإثبات تعاطى 26 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

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