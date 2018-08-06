صور ..استعدادات مكثفة بقناطر أسيوط لافتتاح الرئيس السيسى لها

أسيوط – هيثم البدرى

يشهد مشروع قناطر أسيوط الجديدة استعدادات مكثفة تمهيداً لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروع، الذى يعد أكبر مشروع مائى، تم تنفيذه على نهر النيل فى الآونة الأخيرة .

وانتشر العمال، والمهندسون بجميع أرجاء الموقع لوضع اللمسات النهائية لاستقبال الرئيس، لإعطاء شارة البدء للعمل الرسمى للمشروع، بعد أن تم الانتهاء منه بنسبة 100% وشرع المسئولون فى تجهيز الخيمة التى سيقوم الرئيس بافتتاح المشروع منها، وتشجير الشوارع والمناطق الخضراء بالمشروع.

وشهد المشروع مؤخرا زيارة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، للوقوف على نسب التنفيذ فى المشروع ومتابعة التجهيز النهائى لافتتاح الرئيس.

ومن جهته قال المهندس مجدى عباس المهندس المقيم بالمشروع، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية بنسبة تنفيذ 100%، بالنسبة للأعمال المدنية والميكانيكية والكهرومائية، وأنه يعمل بكامل طاقته، مشيرا إلى جاهزية المشروع لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لافتتاحه كأكبر مشروع مائى على نهر النيل، موضحا أن المشروع سيصبح بديلا لقناطر أسيوط القديمة التى تم إنشاؤها عام 1898.

يذكر أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية يعد صرحا مائيا عملاقا يضاف إلى المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك لتحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى، والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية بمساحة 1,65 مليون فدان، والتى توفر مياه الرى بـ 5 محافظات "أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة" بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنا أعلى القناطر الجديدة، لربط شرق وغرب النيل، وأيضاً توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه، بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، ممثلة فى بنك التعمير الألمانى، يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة، و300 فرصة عمل دائمة ستمنح الأولية فيها لأبناء أسيوط.







































































