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الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:02 م
خالد صلاح
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونسيا لـ 98 شخصا

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:26 م
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونسيا لـ 98 شخصا آثار زلزال إندونيسيا
جاكرتا (أ ش أ)
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أعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث فى إندونيسيا ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذى ضرب جزيرة لومبوك إلى 98 شخصا.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قوله إن نقص الآلات الثقيلة يعوق جهود الإغاثة فى شمال جزيرة لومبوك.

كان الزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الجزيرة مساء أمس الأحد، وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة وعلى عمق 15 كيلومترا.

انهيار منزل بسبب الزلزال
انهيار منزل بسبب الزلزال

 

جريح إثر زلزال إندونيسيا
جريح إثر زلزال إندونيسيا

 

دمار بسبب الزلزال
دمار بسبب الزلزال

 

طفل جريح
طفل جريح

 

علاج الجرحى
علاج الجرحى

 

علاج المتضررين من الزلزال
علاج المتضررين من الزلزال

 

متضرر من الزلزال
متضرر من الزلزال

 

مصاب
مصاب

 


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اندونيسيا

زلزال اندونيسيا

ضحايا زلزال اندونيسيا




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