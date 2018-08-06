صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونسيا لـ 98 شخصا

جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث فى إندونيسيا ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذى ضرب جزيرة لومبوك إلى 98 شخصا.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قوله إن نقص الآلات الثقيلة يعوق جهود الإغاثة فى شمال جزيرة لومبوك.

كان الزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الجزيرة مساء أمس الأحد، وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا شمال شرق منطقة نورث لومبوك بالجزيرة وعلى عمق 15 كيلومترا.



انهيار منزل بسبب الزلزال



جريح إثر زلزال إندونيسيا



دمار بسبب الزلزال



طفل جريح



علاج الجرحى



علاج المتضررين من الزلزال



متضرر من الزلزال