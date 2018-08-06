شركة روسال الروسية للألمنيوم تحقق أرباحاً رغم العقوبات الأميركية

(أ ف ب)

ارتفعت أسهم شركة روسال الروسية العملاقة للألمنيوم الاثنين بعد إعلان الشركة تحقيق أرباح فى الربع الثاني مدعومة بارتفاع أسعار المعادن على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة عليها في وقت سابق.

والنتائج هى الأولى التى يتم نشرها منذ إعلان واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على روسيا فى أبريل.

وروسال مدرجة فى بورصة هونغ كونغ حيث أقفل سهمها على ارتفاع بنسبة 4,5% إلى 2,30 دولار محلي (0,29 دولار أميركى.

وسجلت الشركة دخلاً صافياً معدلاً قدره 218 مليون دولار أميركى خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو مقابل 202 مليون فى الفترة نفسها من العام السابق ولكن بتراجع بنسبة 31% عما سجلته خلال يناير إلى مارس من هذا العام.

وارتفع صافى الربح المتكرر للربع الثانى بنسبة 75% على أساس سنوى ليصل إلى 440 مليون دولار.

وفى أبريل أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا فى أعقاب أزمة دبلوماسية إثر تسميم العميل المزدوج الروسى السابق سيرغى سكريبال فى بريطانيا.

وطالت العقوبات شخصيات مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين بمن فيهم مؤسس روسال أوليغ ديريباسكا الذى استقال من منصبه فى مايو فى حين كانت الشركة تسعى للإفلات من العقوبات الأميركية.

ونبهت روسال إلى أنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها الاثنين فإن العقوبات ما زالت تعرض الشركة للخطر.

وقالت الشركة فى بيان الاثنين إنه "فى الوقت الذى تقوم فيه الشركة بإجراء تقييم إضافى لأثر عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على المجموعة، لا يزال التقييم الحالى للشركة على ما هو، ومن المرجح أن يكون تأثيرها غير مستحب على الأعمال".

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للربع بين أبريل ويونيو بنسبة 8 % إلى 552 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وانخفضت الإيرادات على أساس سنوى من 2,47 مليار دولار إلى 2,25 مليار دولار في الربع الثانى.