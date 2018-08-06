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الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:25 م
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شرطة ميناء الأسكندرية تحبط تهريب 100طن رصاص بقيمة مليون جنيه

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:58 م
شرطة ميناء الأسكندرية تحبط تهريب 100طن رصاص بقيمة مليون جنيه ميناء بورسعيد- أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
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نجحت الأجهزة الأمنية بشرطة ميناء الأسكندرية برئاسة اللواء نادر كمال في إحباط تهريب 100طن رصاص داخل حاويات رخام أنهت إجراءات التصدير إلي دولتين بالخارج.

وكانت معلومات قد وردت بقيام أصحاب شركة رخام بتصدير 6 حاويات بداخلها رخام مخبأ بينها خام الرصاص لتهريبها من الجمارك وعدم دفع القيمة المستحقة عليها والتى تقدر بما يقرب من مليون جنيه .
 
علي الفور تم تقنين الإجراءات وبتفتيش الحاوية بمعرفة اللواء درويش حسين مدير مباحث الميناء والقوة المرافقة له عثر علي المضبوطات .
 
 

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شرطة ميناء الاسكندريه

تهريب زصاص

تصدير رخام

حوادث اليوم




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