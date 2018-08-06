سعر الدولار اليوم الاثنين 6-8-2018 والدولار يواصل استقراره

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الدولار الأمريكى استقراره أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المحلى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-8-2018، ووفقاً لآحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 17.82 جنيه للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن الدولار يعد العملة الرسمية فى الولايات المتحدة الأمريكية ويساوى 100 سنت، ويرمز له بالرمز USD أو $، وهو من أكثر العملات تغيراً على مستوى العالم فى سعرها بشكل يومى، كما انه العملة الأولى دولياً فى التعاملات النقدية.

وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار عالمياً فى بعض الأوقات أو انخفاضه فى أوقات أخرى، إلا انه منذ عام 1973 تعتبر القيمة الحقيقية للدولار انخفضت حوالى 40 مرة، وعلى مستوى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار اليوم الاثنين فى عدد مختلف من البنوك، كالتالى...



سعر صرف الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع