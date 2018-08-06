رئيس الرقابة المالية يكرم العاملين المتميزيين بالهيئة لأول مرة منذ 2009

كتب هانى الحوتى

كرم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، عدد من العاملين المتميزين بالهيئة خلال احتفالية أقيمت تقديراً لجهودهم المبذولة عن العام الماضى، وذلك فى تقليد جديد تتبعه الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ صدور قرار انشائها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 ، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقارى.

وأكد عمران، خلال كلمته أمام العاملين، أن رأس المال البشرى الذى تمتلكه أى منشأة يعد رأس المال الحقيقى وأحد أهم القدرات التنافسية التى تضع مكانة وصورة لها بين الوحدات العاملة فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكداً أن التقدير المادى والمعنوى يساعد على تحسين إنتاجية العاملين على المدى الطويل، مضيفا أن إدارة الهيئة قد أعلنت منذ أن تولت زمام الأمور الحرص على إعلاء قيمة العمل وإتقانه مع تقديرها لأهمية مواصلة العطاء بنفس المستوى لتقديم المثل والقدوة لباقى العاملين.

وأضاف رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة الهيئة أقر باجتماعه الأخير عدة قرارات تنظيمية وأمور ترتبط بلائحة الموارد البشرية بالهيئة لتهيئة بيئة العمل الداخلية كى تتماشى مع توجه الدولة المصرية فى الإصلاح الإدارى، كما تقوم الهيئة – حاليا – بتنفيذ برنامج لميكنة العديد من الخدمات التى تقدم للمتعاملين فى الخدمات المالية غير المصرفية توفيرا للوقت والجهد والتكلفة لتدخل الهيئة العام المالى الجديد 2018/ 2019 بخطوات تنفيذية للمساهمة فى تحقيق "رؤية مصر 2030 ".







عمران خلال التكريم



عمران يكرم أحد العاملين



