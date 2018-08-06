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توافد الحجاج الفلسطينيين على مطار القاهرة استعدادا للسفر للأراضى المقدسة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:07 م
توافد الحجاج الفلسطينيين على مطار القاهرة استعدادا للسفر للأراضى المقدسة حجاج
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
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شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، قبل قليل، توافد افواج الحجاج الفلسطنين، القادمين من مدينة رفح، استعدادا لنقل إلى الأراضى المقدسة على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، لأداء مناسك الحج.

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استقبل فوج الحجاج، عدد من موظفى السفارة الفلسطينية بالقاهرة، حيث وزعوا زجاجات المياه وعلب العصائر، على الحجاج، للتخفيف عليهم من حدة الحرارة، وطول الرحلة، وذلك وسط التواجد الأمنى لرجال المطار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر أن يتم نقل الحجاج الفلسطينيين والبالغ عددهم 602 حاج، فى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء، على متن رحلتى مصر للطيران، أرقام (3278،3280)، بمعدل 301 حاجا على متن كل رحلة.

جدير بالذكر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، تسير 12 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى إلى جدة، لسفر 3321 حاجاً من حجاج دولة فلسطين، حتى نهايةمرحلة سفر الحجاج فى 8 أغسطس 2018.

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