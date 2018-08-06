تموين الإسكندرية: إلغاء شرط البحث الاجتماعى لإضافة المواليد الجدد للتسهيل

أكد محمد سعدلله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على أن بناء على القرار الصادر من الدكتور محمد مصيلحى وزير التموين، قد تقرر قبول طلبات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية بدون شرط إجراء البحث الاجتماعى.

وأشار وكيل وزارة التموين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار الوزير جاء لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة بعد تكالب أصحاب الطلبات على مكتب التضامن الاجتماعى، وصعوبة إنهاء الإجراءات.

كما أكد وكيل الوزارة إلى أن الوزير قد أصدر قرار أيضا بمد فترة قبول الطلبات مدة أسبوعين، بسبب استقطاع الوقت المحدد فى أجازة عيد الاضحى المبارك، لإعطاء الفرص كاملة لكل المواطنين للتقدم بطلبات الإضافة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تشهد مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الإسكندرية وعددها 24 مكتبا، تسجيلا للمواليد بأعداد كبيرة وذلك بعد تسهيل الإجراءات، حيث لم تسجل مكاتب التموين إلى الآن إلا أعداد قليلة استطاعت إنهاء الاشتراطات الأزمة.

كان وكيل وزارة التموين بالإسكندرية قد أكد أن أعداد المواليد الجدد بالإسكندرية يتراوح من 700 الف إلى مليون مولود جديد.