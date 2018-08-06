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الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:02 م
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ترامب: التآمر مع روسيا حقيقى لكن من جانب هيلارى كلينتون

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:13 م
ترامب: التآمر مع روسيا حقيقى لكن من جانب هيلارى كلينتون ترامب وهيلارى
رويترز
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جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نفيه لتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا..مكررا اتهامه بأن فريق المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون هو من تواطأ مع الروس.

وقال ترامب -فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"- إن "التواطؤ مع روسيا كان حقيقيا جدا.. هيلارى كلينتون وفريقها تآمروا معها بنسبة 100%، وكذلك فعل آدم شيف (عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا) الذى له تسجيل يحاول التآمر مع ما اعتقد أنهم روس للحصول على مواد لفضح دونالد ترامب".

وأضاف ترامب: "نعرف أيضا أن هيلارى كلينتون دفعت عبر شركة محاماة، لتصل فى النهاية لمصادر مرتبطة بالكرملين، لجمع معلومات حول دونالد ترامب".

واستطرد ترامب.. قائلا: "التآمر حقيقى جدا مع روسيا لكن فقط من جانب هيلارى والديمقراطيين، وينبغى أن نطالب بتحقيق كامل".

 

 


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