ترامب: التآمر مع روسيا حقيقى لكن من جانب هيلارى كلينتون

رويترز

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نفيه لتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا..مكررا اتهامه بأن فريق المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون هو من تواطأ مع الروس.

وقال ترامب -فى تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"- إن "التواطؤ مع روسيا كان حقيقيا جدا.. هيلارى كلينتون وفريقها تآمروا معها بنسبة 100%، وكذلك فعل آدم شيف (عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا) الذى له تسجيل يحاول التآمر مع ما اعتقد أنهم روس للحصول على مواد لفضح دونالد ترامب".

وأضاف ترامب: "نعرف أيضا أن هيلارى كلينتون دفعت عبر شركة محاماة، لتصل فى النهاية لمصادر مرتبطة بالكرملين، لجمع معلومات حول دونالد ترامب".

واستطرد ترامب.. قائلا: "التآمر حقيقى جدا مع روسيا لكن فقط من جانب هيلارى والديمقراطيين، وينبغى أن نطالب بتحقيق كامل".