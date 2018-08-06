بيطرى كفر الشيخ: رقمنا 252 ألف ماشية ومنحناها بطاقة علاجية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أنه تم ترقيم وتسجيل 252 ألف ماشية بمحافظة كفر الشيخ، وما زالت عمليات الترقيم والتسجيل مستمرة بقرى ومراكز المحافظة.

وقال أبو إسماعيل، لـ"اليوم السابع" تتم عمليات التسجيل والترقيم من خلال حملة، تحدد لكل حيوان رقم مسلسل وبطاقة علاجية، يتم تسجيل فيها كل ما يُعطى للحيوان من علاجات أو تحصين، لمعرفة كل المعلومات الخاصة بكل ماشيه بقرى ومراكز المحافظة، وتنتهى المدة المحددة للبطاقة العلاجية بذبح الحيوان بالمجازر.

وقال مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، تأتى عمليات التسجيل والترقيم بناء على القرار الجمهورى رقم 13 لعام 2014م، مؤكداً أن أرقام الترقيم والتسجيل تختلف من محافظة لأخرى، وذلك لمعرفة الماشية التى تتم عملية نقلها من محافظة لأخرى بمجرد النظر فى الرقم الذى يتم تركيبه بالكبس بأذن الماشية تتم معرفة منشأ ذلك الحيوان بأى محافظة.