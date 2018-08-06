بورصة أبوظبى عند أعلى مستوى فى 3 سنوات بدعم الطاقة والبنوك

رويترز

ساهمت مكاسب أسهم شركات الطاقة والبنوك فى دفع بورصة أبوظبى للصعود إلى أعلى مستوياتها فى نحو ثلاث سنوات، بينما ارتفعت البورصة الكويتية مدعومة بالأسهم المالية، لتقود البورصتان موجة مكاسب فى معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبى مرتفعا 1.6 % عند 4884 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو 2015.

وصعد سهم شركة أبوظبى الوطنية للطاقة (طاقة) 4.2 %، وسهم بنك أبوظبى الأول 3.3 %.

وتلقت أسهم طاقة دعما جزئيا من أسعار النفط التى ارتفعت اليوم بعدما هبط إنتاج الخام السعودى على نحو غير متوقع فى يوليو، وتباطأت أنشطة الحفر النفطى فى الولايات المتحدة، لكن أسعار النفط مازالت منخفضة نحو عشرة بالمئة عن ذرة العام 2018 حينما تجاوزت 80 دولارا للبرميل.

وقال طارق قاقيش العضو المنتدب لدى ميناكورب لإدارة الأصول "تستحوذ الأسهم القيادية مثل بنك أبوظبى الأول واتصالات على مزيد من اهتمام المستثمرين الذين لسبب ما لديهم مزيد من الثقة فى أبوظبى نظرا لثروتها النفطية"، وزاد سهم اتصالات 0.3 %.

والمؤشر العام لأبوظبى مرتفع 11 % منذ بداية العام، بينما تراجع مؤشر سوق دبى 11.6 % فى الفترة نفسها، متأثرا بضعف سوق العقارات وانهيار شركة الاستثمار المباشر أبراج التى مقرها دبى.

وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.5 % بفعل عمليات شراء فى أسهم البنوك. وصعد سهما بنك الكويت الوطنى وبيت التمويل الكويتى نحو واحد بالمئة لكل منهما.

ورفع اتش.اس.بى.سى السعر المستهدف لسهم بنك الكويت الوطنى إلى 0.93 دينار (3.07 دولار) من 0.84 دينار. وبلغ السهم فى أحدث تداول 0.83 دينار.

وهبط المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.2 %، مع قيام المستثمرين بالبيع لجنى الأرباح فى أسهم قيادية بعد المكاسب التى تحققت فى الفترة الأخيرة لكن كانت هناك عمليات شراء انتقائية لأسهم مرتبطة بالقطاع الاستهلاكى.

وقفز سهم فواز عبد العزيز الحكير للتجزئة وإدارة مراكز التسوق 5.8 %، مواصلا مكاسبه بعد يوم من إعلان الشركة عن صافى ربح ربع سنوى بلغ 249.2 مليون ريال (66.45 مليون دولار)، مقارنة مع 232.4 مليون ريال قبل عام، وزاد سهم المراعى للصناعات الغذائية 0.9 %.

وارتفع سهم بوبا العربية للتأمين التعاونى 1.8 %، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة حينما قفز عشرة بالمئة بعدما كشفت الشركة عن أرباح قوية للربع الثانى من العام.

وقال فراجيش بهاندارى مدير المحفظة فى المال كابيتال "ليس تحولا صوب الأسهم المتوسطة بقدر ما هو تصيد للأسهم المنخفضة السعر، لاسيما فى القطاع الاستهلاكى، متابعًا "نرى أن الاتجاه العام مازال فى صالح الأسهم الكبيرة مع اقترابنا من الإطار الزمنى للإدراج على مؤشرات ام.اس.سى.آى العام القادم."

وتراجع سهم بنك ساب 1.8 %، مواصلا خسائر الفترة الأخيرة، مع قلق المستثمرين من تأثير اندماجه مع البنك الأول.

وتعافى مؤشر بورصة قطر من خسائره فى أوائل التعاملات ليغلق مرتفعا 0.4 %، وحقق المؤشر أفضل أداء فى المنطقة منذ بداية العام متفوقا فى الآونة الأخيرة على المؤشر السعودى، فى صعود بدأ بعدما زادت شركات قطرية عديدة سقف الملكية الأجنبية فى أسهمها.

وتعزز الصعود بفعل أرباح فصلية قوية، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن تقييمات الأسهم القيادية الكبيرة، وزاد سهم قطر للتأمين اثنين بالمئة، لكن سهم بنك قطر الوطنى، أحد الأسهم الأفضل أداء فى السوق القطرية، أغلق مستقرا.

والمؤشر القطرى مرتفع بما يزيد على 16 % منذ بداية العام،وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.6 %، مواصلا أداءه الضعيف هذا الربع،وهبط المؤشر أربعة بالمئة منذ بداية الربع الثالث، لكنه مازال مرتفعا 4.2 % منذ بداية العام، وانخفض سهم السويدى إلكتريك 1.9 %، وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 2 %.