اليابان تفكر فى تطبيق التوقيت الصيفى خلال أولمبياد طوكيو 2020

رويترز

قالت صحيفة سانكى اليابانية اليوم الاثنين نقلا عن عدة مصادر ، إن اليابان تفكر فى تطبيق التوقيت الصيفى العام المقبل خلال دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى طوكيو فى 2020 ،للسماح بإقامة المسابقات الرياضية خلال الساعات التى يكون فيها الطقس ألطف فى الصباح الباكر.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب هذا الاقتراح سيقوم الحزب الديمقراطى الحر الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبى ، بتقديم التوقيت ساعتين فيما بين يونيو وأغسطس من العام المقبل على أساس تجريبى ، لحل أى مشكلات تظهر نتيجة هذا التغيير قبل تنفيذ مماثل خلال دورة طوكيو فى 2020.

واليابان إحدى الاقتصادات الرئيسية التى لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة التى لا تطبق نظام التوقيت الصيفى خلال أشهر الصيف، وقالت الصحيفة إن التطبيق المقترح لن يسرى إلا على عامى 2019 و2020.

وأثارت موجة حر شديد في اليابان تساؤلات بشأن قرار تنظيم أولمبياد 2020 خلال شهرى يوليو وأغسطس ،وهما عادة أشد شهور السنة من حيث الحرارة والرطوبة، والأخطار الصحية التي يشكلها ذلك على الرياضيين والجمهور.

وكان يوشيرو مورى رئيس أولمبياد طوكيو 2020 ، قد طلب سابقا من آبى تطبيق التوقيت الصيفى ، لأن ذلك سيسمح بإقامة المسابقات المقرر تنظيمها فى الصباح ،مثل الماراثون فى ساعات يكون فيها الطقس ألطف.