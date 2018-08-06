video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تفكر فى تطبيق التوقيت الصيفى خلال أولمبياد طوكيو 2020

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:02 ص
اليابان تفكر فى تطبيق التوقيت الصيفى خلال أولمبياد طوكيو 2020 تميمة اوليمبياد طوكيو
رويترز
إضافة تعليق

 

 قالت صحيفة سانكى اليابانية اليوم الاثنين نقلا عن عدة مصادر ، إن اليابان تفكر فى تطبيق التوقيت الصيفى العام المقبل خلال دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى طوكيو فى 2020 ،للسماح بإقامة المسابقات الرياضية خلال الساعات التى يكون فيها الطقس ألطف فى الصباح الباكر.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب هذا الاقتراح سيقوم الحزب الديمقراطى الحر الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبى ، بتقديم التوقيت ساعتين فيما بين يونيو وأغسطس من العام المقبل على أساس تجريبى ، لحل أى مشكلات تظهر نتيجة هذا التغيير قبل تنفيذ مماثل خلال دورة طوكيو فى 2020.

واليابان إحدى الاقتصادات الرئيسية التى لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة التى لا تطبق نظام التوقيت الصيفى خلال أشهر الصيف، وقالت الصحيفة إن التطبيق المقترح لن يسرى إلا على عامى 2019 و2020.

وأثارت موجة حر شديد في اليابان تساؤلات بشأن قرار تنظيم أولمبياد 2020 خلال شهرى يوليو وأغسطس ،وهما عادة أشد شهور السنة من حيث الحرارة والرطوبة، والأخطار الصحية التي يشكلها ذلك على الرياضيين والجمهور.

وكان يوشيرو مورى رئيس أولمبياد طوكيو 2020 ، قد طلب سابقا من آبى تطبيق التوقيت الصيفى ، لأن ذلك سيسمح بإقامة المسابقات المقرر تنظيمها فى الصباح ،مثل الماراثون فى ساعات يكون فيها الطقس ألطف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر يابانية: رئيس وزراء اليابان يخطط للقاء الرئيس الصينى الشهر المقبل

اليابان

دورة الألعاب الأولمبية

التوقيت الصيفى




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة