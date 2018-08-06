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الإثنين، 06 أغسطس 2018 06:03 م
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الكوريتان تتفقان على قائمة العائلات المشاركة فى لم الشمل الموقت

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:05 م
الكوريتان تتفقان على قائمة العائلات المشاركة فى لم الشمل الموقت كوريا - أرشيفية
أ ف ب
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انتهت الكوريتان من وضع قائمة بأسماء العائلات التى فرقتها الحرب الكورية والتى سيجتمع أفرادها لفترة وجيزة هذا الشهر بعد عقود من الانفصال.
 
اتفق البلدان فى يونيو الماضى على استئناف عمليات لم شمل العائلات التى فرقتها الحرب (1950-1953) بعد اجتماع مهم بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاى-ان فى إبريل.
 
وسيتوجه 93 شخصا من كوريا الجنوبية إلى منتجع ماونت كومجانج شمالا للقاء أقاربهم، بينما سيلتقي 88 من مواطنى كوريا الشمالية أقاربهم فى الجنوب فى عملية لم شمل منفصلة فى المنتجع نفسه، بحسب وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.
 
وستجرى عمليات لم الشمل الموقت فى الفترة من 20 حتى 26 أغسطس، ويشكل من هم فى الثمانينات من العمر أكثر من نصف المشاركين، بحسب الوزارة. وهذه أول عملية لم شمل منذ ثلاث سنوات.
 
وتفرق الملايين من أفراد العائلات خلال النزاع الذى رسخ تقسيم الكوريتين اللتين لا تزالان فى حالة حرب.
 
وتوفى معظم هؤلاء بدون أن يتاح لهم رؤية أقاربهم أو سماع أخبارهم على الجانب الآخر من الحدود إذ يحظر على مواطنى البلدين القيام بأي اتصال مع الجانب الآخر.
 
ولم يتبق سوى نحو 57 ألف شخص على قيد الحياة ممن سجلوا أسماءهم مع الصليب الاحمر الكورى الجنوب للقاء أقاربهم.

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