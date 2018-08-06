"القومى للمرأة" يستعد لتنفيذ دورة الشمول المالى لسيدات شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستعد المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، لتنفيذ سلسلة دورات توعوية فى الشمول المالى، بهدف توعية سيدات شمال سيناء بفرص المخصصات المالية للمشروعات والفرص وكيفية الاستفادة منها.

وقالت حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدورات تستهدف أكبر عدد من السيدات، وتنفذ فى مدينة العريش فى غضون الأسبوع القادم، وتمت دعوة كافة المهتمات بالمشروع والحاصلات على شهادات أمان من فرع المجلس.

وأوضحت الشريف، أن الدورات تأتى فى إطار دور المجلس فى توعية السيدات بما تقدمه الدولة ممثلة فى مؤسساتها المختلفة، وما تقدمه البنوك والجهات المالية من فرص يمكن للسيدات الاستفادة منها بعمل مشروعات صغيرة.

وفى سياق متصل، يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، تنفيذ دورات خاصة بالتنمية البشرية للسيدات فى مدينة العريش، وانطلقت الدورات بمقر أحد المراكز المتخصصة الأحد، ومقررا لها أن تستمر لمدة 4 أيام متواصلة.